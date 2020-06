Marino il primo avversario: "I miei giocatori si sono tenuti in forma"

Fuori provincia - Il ritorno al campo, gli allenamenti collettivi, la ripresa del campionato sempre più vicina. Il tecnico dell'Empoli Pasquale Marino, fresco ex aquilotto e primo avversario dello Spezia, ha parlato a 360 gradi in questo particolare momento ripartendo da quanto successo nei mesi passati e con lo sguardo al futuro. “Veniamo da un periodo che ci ha segnato – ha dichiarato il tecnico azzurro -. Abbiamo visto tanta gente che ha perso la vita e questo ci fa riflettere. Il fatto che ci siano dei segnali positivi è bello per tutti, l’umore è certamente migliorato; cerchiamo di tornare alla normalità, sperando di riuscire a fare quello che abbiamo sempre fatto e che le cose tornino a procedere nel modo giusto. Ci sono state tristezza e paura, abbiamo giocato a Cremona a porte chiuse in una delle zone più colpite dal coronavirus con molti dei nostri giocatori che avevano amici e parenti nelle zone rosse. La preoccupazione, dunque, era tantissima e ci ha accompagnato per diverse settimane. Ne dovremo tenere di conto, perché queste sono esperienze che ti segnano per la vita. I giocatori sono stati bravi, anche a casa e individualmente hanno mantenuto un’ottima condizione fisica. Ma farlo da casa non è la stessa cosa che farlo al campo e in gruppo".



"Se il campionato fosse finito – prosegue – non avremmo avuto l’occasione di provarci. Adesso ce l’abbiamo e quindi, da parte dei ragazzi, l’entusiasmo non manca. Abbiamo una partita all’orizzonte e questo ci fa lavorare meglio. Giocare senza tifosi è brutto, ma ci sono altre situazioni alle quali abituarsi. Indossare sempre le mascherine, evitare saluti troppo “calorosi”, rispettare i vari protocolli di sicurezza. Passeranno mesi per avere un vaccino o una cura e in questo momento, in ogni professione e attività, ci deve essere però uno spirito di adattamento alla nuova normalità nell’attesa che si possa tornare a vivere come prima".

"A livello fisico non sarà semplice – spiega ancora – se pensate che di solito a luglio si riparte dopo un mese di stop e prima di tornare a giocare passano diverse settimane. Adesso siamo stati fermi più a lungo e si torna a giocare prima. Potremmo andare incontro a rischi, ma sarà così per tutti. Avere un organico ampio e tanta qualità è una cosa in più che ci aiuterà. Al rientro al campo i test sui miei giocatori hanno dato comunque ottimi risultati e ora ci concentreremo sull’intensità, puntando a recuperare anche tutti i giocatori dagli infortuni di lungo corso. Veniamo da un lungo periodo di stop, le incognite sono ancora di più, ma la società ha fatto il massimo per farci tornare comunque a lavoro in sicurezza e nel minor tempo possibile”.