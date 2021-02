Fuori provincia - E' durata meno di dieci minuti la partita di Riccardo Marchizza al Franchi di Firenze. Un contrasto di testa con Kouame si è risolto in un forte colpo alla nuca. Il calciatore ha perso inizialmente conoscenza, si è poi ripreso ma dovrà fare un passaggio dall'ospedale come da protocolli sanitari per accertamenti. Con lui il medico del club.