Malagò all'inaugurazione della sede della Federazione di arrampicata presieduta dallo spezzino Battistella

Fuori provincia - E’ stata inaugurata ieri la nuova casa della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, presso il palazzo Coni in Via Giovanni Battista Piranesi 46, a Milano alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente della Federazione Internazionale Marco Maria Scolaris e dell'assessore allo sport del Comune di Milano Roberta Guaineri.



A fare gli onori di casa il presidente spezzino della Fasi, Davide Battistella, accompagnato dal segretario generale Andrea Bronsino e da tutto il consiglio federale.



“Ringrazio il Coni e Sport e Salute per averci permesso di poter realizzare in così breve tempo uno dei nostri primi punti programmatici, ovvero dare alla nostra Federazione degli uffici moderni ed efficienti nel cuore del movimento sportivo italiano. La sfida olimpica, che stiamo pian piano vincendo come dimostra la qualificazione di Ludovico Fossali ha portato profondi cambiamenti che ci prepariamo ad affrontare con entusiasmo, professionalità e passione infinita; la massiccia presenza di affiliati e tesserati a questo importante e fondamentale momento della vita federale è una ulteriore iniezione di fiducia nel percorsa intrapreso qualche mese fa dal neo eletto consiglio federale", ha dichiarato Battistellacd .



Presente tra i relatori anche l’assessore allo sport di Milano Roberta Guaineri che ha salutato l’arrivo della federazione a Milano, città sempre più coinvolta da questa disciplina che si sposa perfettamente con l’obiettivo educativo che si vuole offrire ai giovani, presente in sala anche il delegato Coni spezzino, professor Augusto Franchetti Rosada a testimoniare l’importanza dell’evento anche per il mondo sportivo spezzino che vede moltissimi tesserati Fasi appassionati di questo nuovo entusiasmante sport tra i quali una grande atleta come Viola Battistella, atleta nazionale con 6 titoli italiani vinti e numerose affermazioni in campo internazionale.ù