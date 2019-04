Mai più partite rinviate per impraticabilità grazie al sintetico

Fuori provincia - Si è svolto questa mattina, nell’aula magna ‘Giovanni Ferrari’, il convegno dal titolo ‘Coverciano, hi-tech ed eccellenze del verde sportivo al servizio del mondo del calcio’: un seminario per approfondire gli aspetti legati alle tecnologie più innovative applicate ai manti erbosi, con particolare riferimento ai terreni di gioco presenti nello stesso Centro Tecnico Federale.

“La Figc – ha sottolineato il presidente del Settore Tecnico Figc, Demetrio Albertini, in una nota scritta letta dal vice presidente, Enrico Demarchi, davanti ad una platea di esperti e addetti ai lavori - non può che essere favorevole e ben predisposta verso le innovazioni tecnologiche, per migliorare la cornice e l’arena dove si disputano i nostri spettacoli: le partite di calcio.”



Sulla stessa linea d’onda anche Giuliano Ragonesi, vice presidente del Settore Tecnico e direttore generale dell’Aiac: “Grazie al vostro lavoro – ha commentato rivolgendosi ai presenti – abbiamo quasi dimenticato una dizione che per noi era, sfortunatamente, comune fino a pochissimo tempo fa: ‘partita rinviata per impraticabilità del campo’.”

Durante il convegno sono state illustrate quelle che rappresentano le novità più significative a livello internazionale in materia di tappeti erbosi per lo sport, evidenziando le peculiarità dei due sistemi scelti dalla Figc per il Centro Tecnico Federale di Coverciano: il Bio-Surface, ibrido artificiale, e il Football Green Live, ibrido naturale della categoria carpet, utilizzati, rispettivamente, per i campi 1 – intitolato a ‘Fabio Bresci’ - e 5, e per il campo 2 ‘Enzo Bearzot’.