Maggiore duttile, Agoume e Piccoli che maturità. Vignali... perché?!

Fuori provincia - Provedel 6,5 - Possibile che una partita giocata tutta in dieci sia una di quelle in cui sia stato meno occupato?



Vignali 4 – Perché?



Terzi 7 – Di fronte c'era Belotti, a cui è stato concesso solo un colpo di testa a tempo scaduto.



Chabot 7 - A volte si lascia ingolosire dalla voglia di portare il pallone, ma quando c'è da chiudere su di lui puoi sempre contare.



Marchizza 6,5 - Singo ha grande spunto, lo rincorre e arriva poco lucido al tiro che poteva fare la differenza (dal 36'st Ramos SV)



Maggiore 7 - Partita da terzino, con tante chiusure pulite e una grandissima personalità nelle difficoltà (al 42'st Erlic SV)



Agoume 7 – Non è solo tosto nel contrasto, ma anche sempre più disciplinato tatticamente.



Pobega 6,5 – Si prende un giallo che poi deve amministrare senza rischi, buon segnale che lo abbia fatto senza limitarsi (dal 42'st Deiola SV)



Gyasi 7 – A lui chiedere una partita di sacrificio non fa notizia, per poco non riesce anche a servire l'assist vincente.



Piccoli 7 – La prova che deve fare un centravanti in una partita così: tiene su il pallone, fa valere il fisico e fa ammonire due difensori (dal 42'st Galabinov SV)



Farias SV – Gli tocca uscire per tamponare la falla dell'espulsione (dal 20'pt Estevez 7 – Tanto lavoro, si fa superare solo nell'occasione del palo )





All. Vincenzo Italiano 7 - Comunque l'abbia preparata, dopo 6 minuti lo scenario è tutto diverso con l'espulsione di Vignali. Dopo venti minuti passa al 4-3-2 con Maggiore terzino destro. Esce Farias e rimane in campo Gyasi, più portato al sacrificio. Funziona tutto alla grande, anche perché di fronte non si spinge sull'acceleratore. E allora le occasioni migliori sono proprio dello Spezia, che per sfortuna trova i palloni sui piedi sbagliati: il sinistro di Gyasi e il destro di Piccoli. La tiene fino agli ultimi minuti, poi mette dentro saltatori (Erlic, Deiola e Galabinov) e sventa gli ultimi assalti. Pardon, i primi e unici assalti.