Maggiore: “Fondamentale vincere, dovremo soffrire fino alla fine”

Fuori provincia - “Si soffre sempre più fuori, sembra che il tempo non passi mai”. Giulio Maggiore a Sky parla a caldo dopo la preziosissima vittoria contro il Cagliari. “Abbiamo fatto una grande gara, potevamo chiuderla prima per quello che abbiamo creato. Dispiace soffrire così alla fine, sappiamo che questo sarà il nostro destino fino all’ultima partita. Il gol? Volevo metterla sotto l’incrocio e ci è andata (ride). A volte quando non la prendi bene, entra. Piccoli? Contento per lui, si è fatto trovare pronto. Sapevamo che era una partita fondamentale per noi questa partita, senza dubbio ci darà qualche sicurezza in più. Ci mancava da un po’ la vittoria”.