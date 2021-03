Lotta salvezza, tanti testacoda e Benevento-Fiorentina

Fuori provincia - Partite dal pronostico blindato, e sfavorevole, per tante delle squadre impegnate nella lotta salvezza. Apre la giornata il Crotone a Roma contro la Lazio, seguito dallo Spezia di scena a Bergamo. Domenica Torino, Parma e Cagliari ospitano rispettivamente Inter, Roma e Juventus. E' una giornata di testacoda questa 27esima, con calendario più morbido per il Genoa, che attende l'Udinese, ed il Bologna che accoglie la Sampdoria.

Brilla poi per importanza Benevento-Fiorentina, programmata per sabato 13 marzo alle 18. Sono le due squadre che occupano lo scalino ampio dei 26 punti insieme allo Spezia. Partita che ha ovviamente un forte peso nella corsa salvezza, ma che in casa viola conta parecchio anche per il futuro del tecnico Prandelli. Occhio poi alla classifica avulsa: all'andata successo dei sanniti per 0-1 con gol di Improta.