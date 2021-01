Lotta salvezza, Crotone e Parma a mani vuote

Fuori provincia - Crotone e Parma, avversarie dello Spezia nella lotta per la salvezza, escono dalla 17ma giornata a mani vuote. I calabresi, sconfitti 2 a 1 a Verona dall'Hellas, restano fanalino di coda inchiodati a quota 9 punti, tre dei quali immagazzinati allo Scida battendo i ragazzi di Italiano, che di punti ne hanno 14 e domani sera se la vedranno con la Samp. Invece il Parma, reduce dall'arrivo in panchina di D'Aversa, nulla ha potuto contro il superiore tasso tecnico della Lazio, perdendo per 2 a 0 tra le mura amiche, con reti di Luis Alberto e Caicedo. Nella terza e ultima partita delle 15.00, l'Udinese è stata sconfitta in casa dal Napoli: decisiva la rete con cui Bakayoko, sul finale, ha rotto l'equilibrio siglato dai gol di Lasagna Insigne. Friulani a quota 16, azzurri quinti con 31 punti (ma con Juve e Sassuolo, rivali stasera, immediatamente alle spalle).