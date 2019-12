Lo stadio Penzo mai espugnato

Fuori provincia - Più anziano del Picco c'è solo lui, il "Pierluigi Penzo" di Venezia. Stadio mai espugnato dagli aquilotti nonostante un discreto numero di precedenti: 15 con la bellezza di 12 sconfitte. Quel mare chiuso, ma non meno infido, non porta bene allo Spezia che sabato si presenta di fronte ai padroni di casa con alle spalle una lista di precedenti non proprio incoraggiante. Anche l'anno scorso, al debutto in campionato, finì con una sconfitta ben al di là dei demeriti dei ragazzi di Marino. Un tiraccio sporco deviato da una caviglia bastò ai veneti per portarsi a casa tre punti pieni.

Neanche nel glorioso campionato 1944 i bianchi la spuntarono. Si giocava all'Arena di Milano è l'1-1 inaugurò il triangolare finale con il Grande Torino che rimarrà nella storia. Spettacolare il confronto del 12 settembre 1937 con sette reti nel primo tempo: avanti il Venezia con Baldinotti e pareggio di Tabacchi; di nuovo avanti il Venezia con Clerici; Suber e Baldi fanno 4-2 ma allo scadere Fabbri accorcia. Nel secondo tempo ancora Baldi la chiude dopo che lo Spezia era rimasto in dieci. Gianfardoni mandò in campo Baratti, Farina, Zappelli, Bani II, Michelini, Benassi, Calzolai, Verrina, Tabacchi, Fabbri e Volpi.