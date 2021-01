Lo spezzino Masini esordisce a Lecco: "Vidal e Lazzari i modelli"

Fuori provincia - "Avendo la carta Masini me la sono giocata subito e ha fatto una buonissima gara". Così mister D'Agostino battezza l'esordio di Patrizio Masini, spezzino doc, vent'anni compiuti quattro giorni fa, con il Lecco nel girone A della serie C. "Contento di essere qui - ha detto il centrocampista -, i compagni mi hanno accolto molto bene. Venivo da San Benedetto del Tronto dopo un addio piuttosto improvviso. Al Genoa ho sempre fatto la mezzala, con Zironelli ho fatto anche quarto o quinto. E' un ruolo che mi piace e che mi dà spazio per correre. A chi mi ispiro? Vidal per la mezzala o Lazzari per la fascia". Per lui già due reti nella prima parte di stagione nelle Marche.