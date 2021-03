Lo spezzino Mannelli è presidente dei revisori della Federazione ciclistica italiana per la quinta volta

Fuori provincia - All’Hilton di Fiumicino si è tenuta l'Assemblea Elettiva Nazionale che ha determinato il “governo del ciclismo italiano” per il quadriennio olimpico 2021-2024 nel corso della quale, sono stati eletti Cordiano Dagnoni Presidente della Federazione Ciclistica Italiana e, per il quinto mandato consecutivo, Simone Mannelli Presidente del Collegio dei Revisori dello stesso Ente.

Cordiano Dagnoni, 56 anni, industriale milanese, con un passato da ciclista, tecnico e Presidente del Comitato Regionale Lombardia ha vinto la corsa alla Presidenza della Federazione con 128 preferenze battendo al ballottaggio il campione olimpico Silvio Martinello fermatosi a 96 voti. Uscita di scena al primo turno la Vice Presidente uscente Daniela Isetti che, fin dalle prime battute della campagna elettorale, manifestava sicurezza nella vittoria finale.

Numeri decisamente importanti anche per il noto commercialista spezzino che, in presenza di quattro candidati, ha raccolto ben 111 preferenze, contro le 36 del romano Chiodi, le 34 del valdostano Franco e le 21 della lombarda Gernetti.

Un successo personale eccezionale in considerazione del fatto che Mannelli ha pressoché rastrellato i voti dei delegati di tutte le Regioni italiane, risultato dovuto senza dubbio alle capacità professionali ed alle doti umane che lo hanno portato ad intraprendere e mantenere in questi sedici anni una importante rete di relazioni personali con tutto il territorio nazionale di cui si è avuto riscontro in termini elettorali.

Grande soddisfazione in tutto il gruppo del nuovo Presidente guidato proprio da Simone Mannelli, per un successo che all’esterno era visto come un miraggio. “ Ho fin da subito creduto nella persona e fin dal primo momento ho sostenuto il progetto partecipando fattivamente alla stesura del programma elettorale ed alla fasi successive di formazione della squadra e di colloquio con tutti i grandi elettori. A dire il vero il percorso è iniziato proprio alla Spezia quando, in occasione della festa per mio cinquantesimo compleanno, alla presenza di Renato Di Rocco, Cordiano ha sciolto la riserva alla candidatura. Il clima elettorale è stato poi particolarmente arroventato da polemiche e personalismi, il nostro gruppo ha tenuto un basso profilo senza “buttarsi nella mischia”, spiegando invece i punti del nostro programma. Gli elettori rappresentanti di società, atleti e tecnici non si sono fatti affascinare da nomi importanti, dirigenti navigati, dirette facebook o webinar, ma hanno riconosciuto la concretezza delle proposte e la serietà a competenza del Presidente e della sua squadra”.

“Ulteriore soddisfazione per la nostra provincia l’elezione di Serena Danesi, legata alla nostra città nella quale ha vissuto e lavorato come responsabile organizzativo della Nippo Vini Fantini fino allo scorso anno, come Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e proposta in squadra da me oltre all’elezione come primo componente dalla Corte di Appello Federale dell’Avvocato Jacopo Alberghi”.

Fra i primi a complimentarsi con Mannelli, Giacomo Corrado Cozzani, amico di una vita, Vice Presidente Regionale presente in Assemblea come delegato della Provincia spezzina, che ha svolto le funzioni di scrutatore in rappresentanza del candidato Dagnoni, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Alessio Baudone e Maurizio Taddei.