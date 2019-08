Lo "Zini" è irriconoscibile, nuovi lavori e capienza a 16mila posti

Fuori provincia - E' una delle trasferte più vicine per i tifosi dello Spezia. Ci gioca una delle favorite alla promozione in serie A e in più è lo stadio che forse sta facendo i più grandi passi avanti in tutta la cadetteria. Tre buone ragioni per prenotare la trasferta di Cremona la prossima stagione. Diritto di superficie di 99 anni e accordo con il Credito Sportivo nel 2018, così sono partiti i lavori degli scorsi anni alla curva di casa - le coperture alla Sud e ai distinti, i nuovi ingressi agli spogliatoi, con il nuovo bar e le nuove panchine - questa estate allo stadio "Zini" è arrivato un verde manto erboso e sono stati installati i seggiolini per tutti settori con un bellissimo effetto cromatico. Ieri la Commissione provinciale di vigilanza ha dato il via libera all'aumento della capienza a 16mila posti tutti a sedere.