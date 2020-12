Fuori provincia - La scritta "Napoli" in bianco su sfondo azzurro. Debutta contro lo Spezia il prossimo gennaio la nuova livrea del "Diego Armando Maradona", lo stadio di Napoli ribattezzato in onore dell'ex numeri 10 partenopeo. L'impianto più importante della Campania ha conosciuto una risistemazione in queste settimane, che ha comportato anche la composizione della scritta con i seggiolini in tribuna.