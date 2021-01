Lo Spezia sarà ricevuto in udienza privata da Papa Bergoglio

Fuori provincia - Un evento nell'evento. La settimana romana dello Spezia Calcio avrà probabilmente il suo fulcro non tanto negli appuntamenti calcistici, quanto nell'udienza privata che Papa Francesco concederà all'intera truppa aquilotta il mercoledì mattina. Poche ore dopo la fine della prima partita contro la Roma all'Olimpico, quella di Coppa Italia, tutta la spedizione spezzina sarà ricevuta presso la Santa Sede dal pontefice per un breve saluto. Un momento sicuramente emozionante per molti degli atleti e dirigenti del club di Via Melara.

Non una novità assoluta quella di una squadra di calcio ospitata al Vaticano, negli anni sono passate in tante dalla Juventus al Bayern Monaco. Bergoglio ha giocato a calcio da giovane e non ha mai nascosto il proprio tifo per il San Lorenzo de Almagro, club argentino che porta nel nome il ricordo di Padre Lorenzo Massa, parroco di origine italiana.