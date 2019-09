Lo Spezia ringrazia Djuric che batte il Livorno al 94esimo

Fuori provincia - Festival del gol all’Armando Picchi nel match della domenica sera della 6a giornata della Serie BKT con la Salernitana che batte il Livorno 2-3 grazie ad una rete nel primo minuto di recupero di Djuric dopo essere stata 2 volte in svantaggio.



Nel primo tempo i ragazzi di Breda sbloccano il match al 19' con Marsusa e potrebbero raddoppiare ma Raicevic pecca di precisione. Nel primo minuto di recupero del primo tempo arriva la rete del pareggio granata timbrato da Migliorini.



Nella ripresa la gara resta viva e a sbloccarla ci pensa Raicevic al 57'. La Salernitana però non molla e trova il pari qualche minuto dopo grazie alla sfortunata autorete di Di Gennaro dopo il tentativo di Giannetti.



Le emozioni non mancano e il gol potrebbe arrivare da una parte e dall’altra, a decidere l’incontro è però la precisione di Djuric che porta i 3 punti ai campani.



Salernitana che, in attesa dell’Ascoli, va ad un punto dalla vetta, per il Livorno si ferma a 2 la striscia di imbattibilità.