Lo Spezia predilige i cross, Venezia specialista dei calci d'angolo

Fuori provincia - Quella tra Venezia FC e Spezia sarà, almeno guardando le statistiche delle due formazioni, una gara molto equilibrata. Gli aquilotti in classifica hanno 19 punti, contro i 18 dei leoni. Il Venezia FC ha realizzato 16 gol contro i 20 dei liguri. Sono 182 i tiri effettuati dagli arancioneroverdi (50 nello specchio della porta) contro i 198 tiri dei bianconeri (58 tiri in porta). E’ lo Spezia a calciare più volte da fuori area, mentre il Venezia FC ha battuto più corner, ben 79, contro i 69 degli ospiti. Nettamente superiore il numero dei cross dei padroni di casa, 299 contro 196, ed anche il numero dei contrasti vinti, 207 contro 185.

Ben 7658 i passaggi effettuati dai ragazzi di mister Dionisi, mentre i giocatori di mister Italiano ne hanno effettuati 7352. Il giocatore con più reti all’attivo a scendere in campo sarà Ragusa, 5 gol per lui; seguono Aramu e Capello con 4, poi Bocalon e Bidaoui con 3. A contendersi infine la palma dell’assist man sono Capello e Maggiore, entrambi a quota 3.

Gli ultimi due precedenti al Penzo tra le due squadra hanno visto il Venezia FC vincere per 1-0 nel corso dello scorso campionato, e pareggiare per 0-0 due stagioni or sono.



