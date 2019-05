Lo Spezia piazza Okereke e Augello nella top 11 della serie B 2018/19

Fuori provincia - Ci sono Torregrossa e Donnarumma, c'è La Mantia. E poi c'è David Okereke, non un intruso nei quattro attaccanti che Sportitalia ha scelto per comporre la rosa dei migliori della serie B 2018/19. Insieme a tre attaccanti che sono già in serie A, ecco il nigeriano dello Spezia che ha ancora tutto da giocarsi e che ha peraltro dai cinque ai sette in mano dei suoi colleghi. Non è l'unico aquilotto inserito nella lista della top 11 che questa sera sarà premiata al Gran Galà di Serie B che si svolgerà a Rimini. In difesa compare infatti anche Tommaso Augello, anche in questo caso il più giovane dl pacchetto arretrato che vede calciatori del calibro di Sabelli, Lucioni e Romagnoli





TOP 11 serie B

PORTIERE: Brignoli (Palermo).

DIFENSORI: Sabelli (Brescia), Augello (Spezia), Romagnoli (Brescia), Lucioni (Lecce).

CENTROCAMPISTI: Jajalo (Palermo), Bisoli (Brescia), Verre (Perugia).

ATTACCO: Okereke (Spezia), Donnarumma (Brescia), Torregrossa (Brescia), La Mantia (Lecce).

ALLENATORE: Liverani (Lecce).

MIGLIOR GIOVANE: Tonali (Brescia).

SQUADRA RIVELAZIONE: Cosenza

MIGLIOR ARBITRO: Massimi (Termoli)