Lo Spezia orfano di Nzola segna sette reti alla Roma in due partite

Fuori provincia - E adesso che Nzola si è fatto male, chi li farà i gol? Praticamente tutti gli altri. La settimana romana lascia risposte importanti a Vincenzo Italiano e conferma una verità assoluta: la forza dello Spezia è il collettivo. Senza tralasciare l'importanza del centravanti francese nell'economia del gioco aquilotto (9 reti in 13 partite), dal doppio impegno contro la Roma arrivano ottime indicazioni in zona gol. Sette reti in due partite alla Roma, la terza forza del campionato: due del nuovo arrivato Saponara, due di Verde al ritorno dall'infortunio, una dal ritrovato Galabinov, una da Piccoli e una da Farias. In pratica tutto l'attacco in gol, a parte il pur fondamentale Gyasi. Tra gli assistman: due dal bulgaro e due dal brasiliano. Non male davvero.