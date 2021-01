Llorente dal Napoli all'Udinese, ma c'è sempre lo Spezia di fronte

Fuori provincia - Oggi ha lavorato a parte al training center partenopeo. Ovvero, gli è stato risparmiato qualsiasi, anche remoto, rischio di infortunio. Perché sono i giorni decisivi per il passaggio di Fernando Llorente dal Napoli all'Udinese. Un'operazione che rischia di essere battezzata dallo Spezia sia in uscite che in entrata. Difficile lo spagnolo venga convocato per la partita di di Coppa Italia di giovedì sera del Maradona, più facile trovarlo al Picco domenica con la sua nuova squadra che aspetta solo lui formalizzi l'addio agli azzurri per incamerarlo tra i propri ranghi. In ogni caso un avversario in più per Erlic e compagni.