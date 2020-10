Liverani: "Un punticino in attesa di recuperare le assenze"

Fuori provincia - “Abbiamo fatto meglio a Udine e lì abbiamo perso. Lavorare in questo periodo per noi è pesante, anche oggi 11 assenze per una squadra nuova. Non poter lavorare con la squadra è veramente difficile. Ma partire dallo spirito della squadra visto oggi è un buon punto di partenza”. Così Fabio Liverani ai microfoni di Sky Sport dopo Parma-Spezia 2-2. “Per Grassi giocare contro Gyasi ha comportato difficoltà. Per adesso ci prendiamo questo punticino che muove la classifica e andiamo avanti”.