Leon Zonza della Ginnastica Canaletto ai collegiali di Torino

Fuori provincia - Si è svolto dal 21 al 24 agosto a Torino il Collegiale Nazionale della squadra italiana di ginnastica artistica maschile under 18. Leon Zonza, tesserato presso la ASD Ginnastica Canaletto, è stato convocato due essendo inserito nella squadra under 16, per potere monitorare al meglio il suo percorso di crescita per un prossimo futuro.

Collegiale di ripresa in quanto la maggior parte dei ginnasti rientrava dalle ferie, ma non troppo perché il terzo giorno si sono dovuti sottoporre ad un test per un ipotetico esercizio di gara.

Leon è riuscito a chiudere il giro gara nonostante la poca preparazione e qualche errore; nonostante tutto ha lasciato un’ottima impressione nello staff nazionale.

Soddisfatto il suo allenatore Davide Magnani e sopratutto Leon pronto per una nuova stagione sportiva con un bagaglio notevole assimilato da questa straordinaria esperienza.

Infatti da Settembre la Ginnastica Canaletto riprenderà appieno la sua attività.