Le Aquile Basket La Spezia fanno il botto finale, oro nel 3vs3

Fuori provincia - Che è una bella realtà del Basket della nostra città lo si sapeva da tempo, ma dopo la prova fornita nella finale del 3vs3 unificato con la Polisportiva Senna e vinta 20-11, Le Aquile Basket La Spezia si possono considerare tranquillamente tra le Élite della Pallacanestro Special Olympics Italia.

A Cantù, nell’ambito dell’8a edizione del ‘Cantuchy streebasket Memorial Allievi’, lo Special Basket 2019 chiude i battenti. Dopo un girone vinto in scioltezza col Vivere Sport B (20-1), col Dream Team Alessandria (21-12) e con lo Special Team Alessandria (21-8), la compagine spezzina sfodera una prova encomiabile nell’atto conclusivo, aggiudicandosi quella medaglia d’oro che è la ciliegina sulla torta ai riconoscimenti d’argento nel 3vs3 e nel 5vs5 tradizionale.

Nell’ultimo appuntamento, Anton Lleshi, Giuliano Gemelli, Michele Demontis, Paolo Strata, Adrian Tomulescu assieme ai partner Luca Dal Padulo e Federico De Santis, mettono in campo quella determinazione vista e rivista negli allenamenti in palestra. Per questo bel risultato, c’è da applaudire l’intero staff tecnico, a partire dai coach Alessandro Fiore e Sandro Moroni e avallati dell’ex giocatrice di A2 Valeria Carnemolla e dai preparatori Marco Gherpelli e Alessandro Sturlese.

“ Sapevo che la squadra potesse fare un ottimo risultato – esordisce coach Moroni – ma l’intensità, la determinazione messa al fine di ottenere questo risultato ha stupito anche me; dimostrando che per noi niente è precluso. Sono soddisfatto di come i ragazzi e specialmente i nuovi sono migliorati e calati nella parte. Speriamo la prossima stagione di raggiungere ancora ottimi risultati con i nuovi e con le ragazze”. Queste invece il commento di Federico De Santis, uno dei partner “L'impatto è stato positivo: abbiamo giocato da squadra ed Il successo è opera di tutti, dalla squadra, ai coach, a noi partner e all’intero staff che in questi mesi a fatto crescere questo favoloso team“.

Con la squadra hanno preso parte alla trasferta: il coach Sandro Moroni, la dirigente Natasha Peroncini, l’accompagnatore Cristian Bertei e l’addetto stampa Rino Crisci



Il resto della squadra: la presidente Alessia Bonati, il dirigente Amedeo Dal Padulo, il coach Alessandro Fiore, i preparatori Alessandro Sturlese e Marco Gherpelli: i giocatori: Alessandro Sinceri, Simone Bianchi, Andrea Bongiorno, Giuseppe Lombardo, Mario Benvenuto, Luca Tesconi, Geranio Giacomo, Maci Matteo, Pareto Edoardo, Romio Gennaro, Montini Jonathan.

In palestra hanno cominciato ad allenarsi anche la formazione femminile, composta da Serena Zappelli, Mara e Marisa Carrozzo, Evelina Matarazzo, Veronica Beculfine, Chiara Polinelli e Monica Pozzi, Allenatrice Silvia Sarni (ala-pivot Carispezia, che milita in Serie A2)….Arrivederci al prossimo anno.