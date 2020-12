Lazio in lutto, scomparso il portavoce del club Arturo Diaconale

Fuori provincia - Lutto in casa Lazio, prossima avversaria dello Spezia. Nella notte si è spento Arturo Diaconale, portavoce del club e braccio destro del presidente Claudio Lotito. Solo poche settimane fa il professionista scriveva su Facebook: "Come è noto, una grave questione personale mi impedisce in questi giorni di rappresentare una presenza fisica maggiore di fronte alle vicende interne ed esterne alla S.S. Lazio. [...] Sono certo che gli ultimi avvenimenti avranno l’effetto di compattare ulteriormente intorno alla Lazio la sua impareggiabile tifoseria, verso la quale confermo il mio immutato impegno".

Lazio che giocherà con il lutto al braccio sabato contro lo Spezia a Cesena. "Caro Arturo, mi parrà impossibile non vedere il tuo incedere elegante, composto, da signore d’altri tempi, per i viali di Formello… La tua voce, il tuo modo di esporre le idee, il modo pacato e sempre aperto, gentile", lo ricorda con una nota sul sito ufficiale Lotito.