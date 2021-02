Lazio batte Cagliari 1-0: lo Spezia rimane a +6 sul terzultimo posto

Fuori provincia - Sesta vittoria consecutiva per la Lazio che ha inserito le marce alte per riportarsi in zona Champions. La squadra di Inzaghi supera il Cagliari 1 - 0 e aggancia la Roma al quarto posto con 40 punti, 9 in meno dalla capolista e 7 in meno dall'Inter. Domenica al Meazza l'Inter ospita proprio i biancocelesti nel posticipo, con la succosa anteprima di sabato sera tra Napoli e Juventus al San Paolo. La Serie A TIM entra nel vivo con grandi sfide e i migliori calciatori hanno lasciato il segno in questo turno. Oggi Ibrahimovic si è avvicinato a Ronaldo, questa sera anche Ciro Immobile ha risposto all'appello, segnando il gol vittoria dei suoi e agganciando Lukaku nella classifica dei marcatori guidata dal portoghese. La rete da tre punti è arrivata al 61', con un tocco sotto porta dopo l'assist di testa di Milinkovic-Savic.



(fonte Lega serie A)