Fuori provincia - Lazio-Torino andrà giocata. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea riconosce le causa di "forza maggiore" come causa della non presentazione della squadra granata all'Olimpico per la 25esima giornata della serie A 20/21. Non subirà quindi lo 0-3 a tavolino e alcuna penalità, ma sarà trovata una nuova data per la disputa della partita.