La violazione dei protocolli anti Covid può portare all'esclusione

Fuori provincia - "Ha vinto il calcio italiano, in termini di coerenza, perché abbiamo dal primo momento sostenuto l'esigenza di non rimanere fuori dal panorama internazionale". Così Gabriele Gravina all'uscita dal Consiglio federale in cui ha difeso il princìpio di garantire tre retrocessioni dalla serie A, ovvero tre promozioni dalla serie B. Negli ultimi giorni la massima serie aveva provato a portarle a due, finendo oggi in minoranza (i rappresentanti hanno votato contro la ripresa).

In merito ai protocolli sanitari che ogni club dovrà rispettare, le sanzioni per eventuali violazioni potranno contemplare misure che vanno dall’ammenda all’esclusione dal campionato. "La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione".