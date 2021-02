La trattativa prosegue, come i dubbi della stampa UK sul Burnley di Pace

Fuori provincia - Sarebbe avvenuto oggi in Liguria un nuovo incontro tra i vertici del gruppo Volpi e l'investitore straniero interessato allo Spezia Calcio. Una tappa ulteriore, con Gian Piero Fiorani e Maurizio Felugo a rappresentare gli "interessi" di Gabriele Volpi. Non il presidente aquilotto Stefano Chisoli, che invece è dato a Lugano impegnato in altre attività. Il giorno dopo la fine del calciomercato, negli uffici del Ferdeghini-Intels e al Comunale di Follo si prova invece a pensare al calcio, che non si ferma e sabato mette di fronte uno scontro complicato contro il Sassuolo di De Zerbi. Lo stallo nelle trattative, di fatto bloccate da quando l'ex pallanuotista è stato dirottato nel cda, lascia una sensazione di distacco che solo il pallone che rotola potrà forse riuscire a cancellare.

Il nome del misterioso compratore continua ad essere schermato dal riserbo. Proprio oggi The Guardian torna ad accendere un faro sul Burnley di Alan Pace. L'americano, che alcuni vorrebbero come il vertice del gruppo interessato allo Spezia Calcio, ha chiuso il suo primo mercato da proprietario del club britannico con zero acquisti conclusi. I tecnicismi dell'operazione finanziaria chiusa nei primi giorni di gennaio, svelati oggi, sollevano quesiti sulla sostenibilità dell'operazione. A causa dell'impatto della cessione sui conti stessi del club e in seconda battuta sugli interessi annui sul prestito ottenuto dal fondo MSD, che ammonterebbero al 9.14%. Lo stesso Pace ha definito negli scorsi giorni una questione "culturale" la diversa propensione al rischio negli affari tra USA ed Europa.