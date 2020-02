La spezzina Sofia Funaro migliore 2005 d'Europa alla Opa Cup

Fuori provincia - Grande soddisfazione per Sofia Funaro dello Sci Club 21, storico sodalizio spezzino, selezionata nella rappresentativa italiana Under 16 che prenderà parte alla Opa Cup già Alpen Cup. Si tratta di una manifestazione internazionale a squadre tenutasi quest’anno in Spagna, sulle nevi dei Pirenei, in località Baqueira Beret. Al cancelletto di partenza atleti di 10 squadre selezionati tra Italia, Austria, Svizzera, Germania, Francia e Spagna oltre a rappresentanze di Slovenia, Repubblica Ceca, Andorra e Stati Uniti.

La Opa Cup “U16” è considerata una delle prove di più alto livello mondiale nella sua categoria. Si tratta di una prova di grande importanza nel calendario internazionale, a cui partecipano i migliori sciatori del momento. Molti di loro, con buona probabilità, saranno i futuri protagonisti della Coppa del Mondo della Federazione internazionale di sci.

Al primo anno nella categoria Allievi, l’atleta spezzina già campionessa italiana di specialità nella categoria Ragazzi (sulle nevi di Sarentino) lo scorso anno, ha conseguito un ottimo settimo posto nella prova di supergigante dietro ad atlete tra le migliori d’Europa in assoluto. Fra queste ultime le fortissime rappresentanti dello squadrone austriaco. Sofia è giunta prima nella classe 2005 e seconda fra le italiane dietro alla plurititolata Francesca Carolli al termine comunque di una prestazione non perfetta che poteva riservare anche un risultato più prestigioso.