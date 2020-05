La senatrice di Benevento: "I cittadini mi fermano ogni giorno"

Fuori provincia - "Vengo da una città la cui squadra di calcio allenata da Pippo Inzaghi era prima in classifica con un forte distacco dalla seconda. Non passa giornata in cui non mi fermino cittadini, non riceva mail o messaggi in cui mi si chieda quali saranno le sorti della nostra amata squadra giallorossa". Così ha raccontato al Senato Danila De Lucia da Benevento, senatrice del Movimento Cinque Stelle che si è rivolta ieri al ministro Spadafora. "Del lato passionale non possiamo tenere conto. Sappiamo quali sono le richieste dei presidenti della serie B che rischiano di far svanire forti entrate. Ma se le società vogliono la ripartenza devono dare il 110% sul fronte della sicurezza con l'aiuto delle Leghe e della Federazione. La speranza è che si possa ripartire, ma nessun accanimento terapeutico".