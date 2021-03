La rimonta del Genoa sul Parma non dispiace allo Spezia

Fuori provincia - Doppio Scamacca e il Genoa ribalta un Parma che, per l'ennesima volta, non tiene fede al buon inizio di gara. Splendido gol in rovesciata di Pellè nel primo tempo, nella ripresa Ballardini cambia qualcosa e una doppietta di Scamacca regala ai rossoblù una vittoria che è un passo importante in ottica salvezza.

La sconfitta è pesante invece per il Parma, che rimane penultimo a 19 punti, a -4 dal Torino che deve oltretutto recuperare una partita. Risultato che non dispiace a Spezia e Benevento, che rimangono a distanza di sicurezza. Al rientro dalla sosta ci sarà proprio Parma-Benevento, ultima chiamata per i ducali.