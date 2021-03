La mossa disperata dei Vrenna: via Stroppa. Contatti con Cosmi

Fuori provincia - Dopo il ko interno contro il Cagliari, Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone. Ad ufficializzare la separazione con l'allenatore proagonista della promozione in serie A una nota del club calabrese con la quale "comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A". Contatti con Serse Cosmi per la sostituzione.