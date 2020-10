La Viola schianta l'Udinese, Juventus fermata in casa dal Verona

Fuori provincia - La doppietta e pure un assist di Gaetano Castrovilli trascina la Fiorentina alla seconda vittoria in campionato, portando i viola a quota 7 punti in classifica. Il 10 dei gigliati sblocca il match contro l'Udinese dopo appena 11 minuti e non ci metterà molto a confezionare un assist al bacio che Milenkovic deve solo spingere in porta con un colpo di testa comodo comodo. L’Udinese accorcia in chiusura di primo tempo con Okaka, ma in avvio di ripresa segna ancora Castrovilli e mette definitivamente la freccia per i viola. Nel finale anche il centravanti dei friulani trova la doppietta (dopo che Dragowski gli aveva detto no con un gran riflesso), ma non basta a evitare la sconfitta ai suoi. Udinese che rimane fermo a quota 3. In serata passo falso della Juventus allo Stadium contro l'Hellas Verona di Juric: i bianconeri ancora una volta inceppano su un avversario sulla carta inferiore andando anche sotto sul gol scaligero di Favilli e rimediando a 13' dal novantesimo con Kulusevski. Bianconeri che salgono a 9 e sono ancora comunque imbattuti in questo campionato.