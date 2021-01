La Roma tenta Pierfrancesco Visci

Fuori provincia - La Roma avrebbe sondato la disponibilità di Pierfrancesco Visci a prendere il posto di Manolo Zubiria in seno al club. Il chief global sporting officer, uno dei due professionisti allontanati dopo il pasticcio-sostituzioni in Coppa Italia, ha lasciato un vuoto in un ruolo fondamentale per un club di calcio e per colmarlo la proprietà giallorossa avrebbe individuato, secondo l'Ansa, nel direttore organizzativo aquilotto la figura ideale. Visci, originario di Pescara, era tornato al Ferdeghini-Intels dopo tre staigoni passate all'Inter.