La Roma supera il Torino che rimane in fondo alla classifica

Fuori provincia - La Roma supera 3 - 1 il Torino e sale al terzo posto in classifica con 24 punti, gli stessi della Juventus. Per i giallorossi la partita si mette in discesa già al quarto d'ora, quando Singo riceve il secondo giallo. Avanti di un uomo per la squadra di Fonseca diventa facile conquistare il successo contro la difesa più battuta del campionato. Sblocca Mkhitaryan al 27' con una forte conclusione di destro che si infila toccando il palo interno, raddoppia Veretout su rigore prima dell'intervallo e segna il tris Pellegrini al 68' con un tiro che si infila sotto la traversa. A risultato acquisito la Roma stacca la spina, ma il Toro no e continua ad attaccare, trovando la rete con l'indomito Belotti e sfiorando il raddoppio con Bonazzoli. Nel prossimo turno impegno casalingo contro il Bologna per la squadra di Giampaolo, mentre la Roma farà visita all'Atalanta.



(fonte Lega serie A)