La Roma prova a fare quadrato: "Tutti uniti, compreso il mister"

Fuori provincia - “Noi siamo una famiglia, questo è uno dei motivi principali per tornare alla Roma. Avevo avuto ottime sensazione con ambiente, staff, mister e compagni. Le ultime partite non sono andate bene, ci dobbiamo rialzare. Dzeko? Ci sono stati tanti spifferi, ma ci devono solo compattare. Il nostro lavoro è fare bene sul campo e oggi ne abbiamo l'occasione”. Così il difensore Chris Smalling ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Roma-Spezia. I giallorossi cercano di allontanare la pressione in una partita che è ormai un crocevia per la loro stagione.

“Siamo molto uniti come ha confermato il mister e dobbiamo vincere oggi perché vincere aiuta sempre a risolvere i problemi, ammesso ce ne siano”, gli fa eco Lorenzo Pellegrini. Il fantasista giocherà nonostante un problemino fisico: “Non è un problema che mi avrebbe costretto a non giocare e mi sono messo a disposizione”.