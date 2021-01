La Roma licenzia il team manager e mette sotto esame Paulo Fonseca

e pedro incita via social

Fuori provincia - Pagano due dirigenti, tra cui il team manager, per il pasticcio delle sei sostituzioni. Le ore dopo Roma-Spezia di Coppa Italia vedono una prima resa dei conti in casa giallorossa, con due allontanamenti ma anche la conferma del tecnico Paulo Fonseca. Una conferma che gli ambienti capitolini definiscono "a tempo". Sarà quindi la partita di sabato, ancora contro lo Spezia, a determinare il destino del portoghese. Ai giocatori salvare quindi il loro allenatore. Bocche cucite, il solo Pedro ha dato cenno tramite Instagram: "Molto delusi e duro colpo per tutta la squadra. Nei momenti difficili più uniti che mai".