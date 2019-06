La Lucchese non si iscrive, va verso il terzo fallimento in 11 anni

Fuori provincia - Quanto sia difficile oggi fare calcio in provincia, anche in province economicamente floride, è ormai cosa di cui pochi non hanno ancora preso coscienza. Una cartina di tornasole è rappresentata dalla Lucchese, avversaria di mille battaglie in passato. Fallita nel 2008 proprio come lo Spezia, affronta in queste ore lo spettro della terza sparizione dal calcio professionistico in undici anni. Niente iscrizione alla serie C, nonostante sul campo i toscani avessero raccolto una salvezza clamorosa pur appesantiti da una maxi penalizzazione. Non parteciperanno alla terza serie nazionale neanche Albissola e Arzachena.