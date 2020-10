La Lazio batte il Bologna nella ripresa

Fuori provincia - Dopo una sconfitta e un pareggio la Lazio di Inzaghi ritrova i tre punti all'Olimpico, trascinata dalla coppia Luis Alberto - Immobile, autori di un gol a testa nel 2 - 1 contro il Bologna. I rossoblù nel primo tempo giocano bene, ma Mihajlovic deve ancora trovare la cura per i gol subiti: da 38 gare consecutive (striscia più lunga nella storia dei cinque maggiori campionati europei) la sua squadra subisce almeno una rete. Sorride invece la Lazio che nella ripresa passa al 54' con un violento destro dal limite di Luis Alberto, per poi raddoppiare al 76' con un colpo di testa della Scarpa d'Oro della scorsa stagione. Il Bologna nel recupero va in gol con l'ex De Silvestri, bravo a girare a rete di prima in area, ma non c'è più tempo per recuperare e i felsinei incassano la sesta sconfitta consecutiva in Serie A TIM considerando anche lo scorso campionato.



(fonte Lega serie A)