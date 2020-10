La Juve verso Barcellona. Pirlo: "Ronaldo? Aspettiamo il tampone"

Fuori provincia - "Ronaldo? Ha fatto il tampone, dobbiamo aspettare l'esito e in serata avremo il responso definitivo. Mi auguro di avere tutti a disposizione il prima possibile, perché abbiamo fuori da inizio stagione de Ligt e Alex Sandro, Ronaldo lo abbiamo avuto per due gare, Chiellini per poco... Sappiamo di essere in costruzione, ma sappiamo anche di non poter lasciare punti in queste prime partite". Lo ha detto Andrea Pirlo alla vigilia di Barcellona-Juventus di Champions League. "In difesa giocheremo a quattro, come sempre fatto finora, anche perché non ho altri difensori al momento. Bonucci verrà valutato domani, mentre per de Ligt non abbiamo ancora l'ok".