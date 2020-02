L'incubo è quasi finito per Marco Crocchianti, fermo dal 2018

Fuori provincia - Nella stagione 17/18 di Lega Pro era stata una delle sorprese più positive. Il centrale difensivo Marco Crocchianti si era imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo con la Reggiana, a cui era arrivato in prestito dallo Spezia. La stagione successiva doveva essere quella della possibile consacrazione, in cui giocarsi la chance di rimanere in aquilotto a fare la serie B. Invece era arrivata la mazzata: lesione del crociato e stagione persa dopo il passaggio in prestito al Sud Tirol e rinnovato con Via Melara (ora scadenza al 2021). La scorsa estate era partita con la voglia di lasciarsi alle spalle la sfortuna. Niente da fare. E' stata la spalla destra a fare crac prima del via al campionato, obbligando il romano ad un nuovo lungo stop.

La luce in fondo il tunnel si rivede con il 2020. Negli scorsi due turni di serie C si è finalmente rivisto tra i convocati di mister Vecchi e ora non resta che contare i giorni prima di rivederlo di nuovo in campo. Ultima partita ufficiale giocata è Reggiana-Bassano e risale addirittura al 15 maggio 2018. Anche lui uno dei protagonisti della "Generazione Ferdeghini" insieme a Ceccaroni, Bastoni, Vignali, Sadiq e compagni. Compirà 24 anni tra dieci giorni, in tempo per riprendersi in carriera quello che la sfortuna gli ha impedito fino ad oggi.