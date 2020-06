L'ex aquilotto Dionigi è il quarto allenatore dell'Ascoli in questa stagione

Fuori provincia - Ci prova Davide Dionigi a portare alla salvezza l'Ascoli. In una stagione a dir poco concitata, i marchigiani trovano l'ennesimo allenatore nell'attaccante che in B giocò anche con lo Spezia nella stagione 2006/2007. Ha iniziato il suo percorso di allenatore nel 2010 sulla panchina del Taranto in Lega Pro per due stagioni, poi l'esordio in B sulla panchina della Reggina, l'esperienza in Lega Pro con la Cremonese, il ritorno in Serie B a Varese e le ultime due avventure con Matera e Catanzaro, entrambe in Lega Pro.

Mister Dionigi approda all'Ascoli con il suo tattico, Hiroshi Komatsuzaki, giapponese esperto di match analysis col quale ha iniziato la collaborazione nel 2014 a Cremona. Completeranno lo staff di Dionigi Andrea Iuliano, in qualità di vice allenatore, Alfredo Geraci come preparatore dei portieri, Paolo Artico e Nazzareno Salvatori rispettivamente nei ruoli di preparatore atletico e addetto al recupero infortunati.