L'ex Schiattarella si è reinventato regista: inamovibile per Inzaghi

Fuori provincia - Più che altro mezzala, con ottime capacità di spinta. Così hanno conosciuto Pasquale Schiattarella gli spezzini qualche stagione fa. Per Filippo Inzaghi invece è un regista, il fulcro del gioco del suo Benevento. Il napoletano, alle soglie dei 34 anni, è uno degli irrinunciabili del Benevento che domani arriva al Picco. Centrale del centrocampo a tre con il lavoratore Hetemaj da una parte e il più ficcante Ionita dall'altra. Il rumeno è stato ripensato mezzala ma con grande libertà di proporsi sulla fascia in fase di attacco, una delle chiavi del gioco giallorosso. E' favorito su Dabo per una maglia da titolare.