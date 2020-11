L'esperto Aureliano fischia a Benevento, la decima con lo Spezia

Fuori provincia - Gianluca Aureliano, 40enne bolognese con grande esperienza in ogni categoria, sarà l'arbitro di Benevento-Spezia di sabato pomeriggio. Con il fischietto emiliano i precedenti sono nove, ma questo sarà il primo in serie A. Dal 3-2 di Cremona dell'ottobre 2011, passando per la vittoria ai rigori contro il Palermo nella Coppa Italia 16/17, il computo è di 3 successi e 4 sconfitte. La scorsa stagione diresse Perugia-Spezia 0-3 e Juve Stabia-Spezia 3-1.

Con lui al Vigorito ci saranno gli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Daniele Marchi di Bologna. Quarto ufficiale Antonio Di Martino di Teramo; al VAR Marco Di Bello di Brindisi, Avar Rodolfo Fi Vuolo di Torre Annunziata.