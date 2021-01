L'augurio di Italiano: "Questa vittoria ci sblocchi mentalmente"

Fuori provincia - "Punti che forse avremmo meritato in precedenza. Giochi bene, non demeriti e poi arrivano risultati negativi. Era una situazione che stava creando frustrazione. E una squadra come la nostra, se perde coraggio e voglia, può andare in difficoltà. Mi auguro che questa vittoria ci sblocchi". Questo l'augurio di Vincenzo Italiano dopo l'-12 conquistato a Napoli. Lo Spezia sembrava dover precipitare nell'anonimato senza più colpo ferire. E invece oggi dimostra che tutto può ancora accadere.

"Il campionato è lungo, c'è tutto un girone più ancora qualche partita. Io da calciatore mi sono trovato in queste situazioni. Questa può essere una scintilla per cambiare la testa di tanti ragazzi. Già la prossima è una partita importante, mi auguro di vedere maggiore consapevolezza che in questa categoria ci si può stare con un po' più di convinzione".