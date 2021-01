L'attaccante del Como segna e imita Galabinov: "Farà 8 gol in serie A"

Fuori provincia - Entrare nell'immaginario collettivo, lo stai facendo bene. Questo si può dire di Andrej Galabinov se è vero che in serie C c'è un attaccante che ha deciso di tributargli un'esultanza come segno di stima. E' Massimiliano Gatto, 25enne ala del Como, autore del gol decisivo per battere il Livorno nell'ultima giornata prima della sosta. Dopo il piattone vincente si è puntato con il mento in alto e le braccia conserte proprio come l'ariete bulgaro dello Spezia che a inizio stagione, in serie A, ha celebrato così tre volte prima di fermarsi per infortunio. Ha poi confermato l'ispirazione. "Sì, è per Galabinov dello Spezia. A inizio stagione avevo detto che avrebbe segnato 7-8 goal in serie A. E' un bel giocatore".