L'altra neopromossa paga lo scotto, Crotone travolto dal Genoa

Fuori provincia - Mezz'ora per mettere le cose in chiaro che la serie A è un'altra cosa. L'unica neopromossa in campo nella prima giornata di serie A - Spezia e Benevento recuperano la prossima settimana - ha mostrato con chiarezza in cosa consista il salto si categoria. Punito subito dal pressing del Genoa di Maran, il gruppo di Stroppa si ritrovato sotto di due gol dopo soli 9 minuti. Al 34esimo minuto partita già finita con il 3-1 di Zappacosta che ristabiliva il passivo dopo che Riviere aveva accorciato le distanze. E pensare che il Crotone in serie B era una corazzata e il Genoa non è certo considerata una squadra di prima fascia...