L'abbonamento non è "facilitazione", gli ex Daspo non rischiano nulla

Fuori provincia - L'abbonamento e la fidelity card "non rientrano nella categoria delle 'facilitazioni, agevolazioni, contributi' e, pertanto, debbono essere estrapolati dall’alveo dell’art.8 del DL 8/2007 e ricompresi in quello dell’art. 9 dello stesso DL, svincolandosi così dal requisito della riabilitazione". L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive dissipa ogni dubbio ieri pomeriggio sul tardi con una circolare che fa rientrare i timori delle tifoserie italiane, Curva Ferrovia compresa (leggi qui) in merito all'applicazione del Decreto Sicurezza bis.

Nessuno che abbia già scontato un Daspo dal 1989 ad oggi rischia di vedersi annullata la tessera stagionale per entrare allo stadio. "Il quadro di valutazione ha tenuto conto anche del sistema vigente prima dell’introduzione delle ultime misure, che già consentiva, in deroga alle norme allora in vigore1, di attenuare gli effetti pregiudizievoli del DASPO espiato, pure in assenza di riabilitazione, permettendo l’acquisto degli abbonamenti ed il rilascio delle tessere del tifoso", fa sapere il ministero dell'Interno. Passa quindi l'interpretazione più elastica e meno restrittiva.