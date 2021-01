L'Equipe celebra Nzola: "Il miglior marcatore francese nei Big 4"

Fuori provincia - Parla in patria M'Bala Nzola, nientedimeno che al celebre L'Equipe. Il più popolare quotidiano sportivo di Francia ospita un'intervista al bomber dello Spezia, salito alla ribalta del calcio europeo in pochi mesi. Viene così definito "l'improbabile miglior marcatore francese dei grandi campionati europei", escludendo chiaramente la Francia. Dove peraltro farebbe la sua figura, dietro solo a Mbappé, visto che Dia del Reims ha scelto il Senegal. Nzola in questo momento mette in riga nomi quali Benzema, Griezmann, Giroud e Lacazette.