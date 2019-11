L'Entella lotta ma cade, il Chievo torna al terzo posto in classifica

Fuori provincia - Il Chievo soffre ma batte l’Entella e guadagna la terza posizione in classifica. Una vittoria sudata nonostante i veneti abbiano segnato dopo un solo minuto e concluso il primo tempo sul doppio vantaggio. In avvio subito Chievo: angolo di Esposito, la palla arriva sul secondo palo dove Vaisanen la mette dentro da due passi. Il vantaggio, per assurdo, congela il Chievo che si abbassa troppo e lascia il pallino in mano ai liguri che, tuttavia, non trovano mai il guizzo giusto e in chiusura di frazione in una delle poche ripartenze e’ Dickmann a trovare il pertugio giusto e battere Contini. Nella ripresa il Chievo subisce in ripartenza la rete di Giuseppe De Luca, ottimo destro all’angolino. Ma la squadra di Boscaglia non riesce a trovare la rete del pareggio e la festa finale e’ per i gialloblu del Chievo.