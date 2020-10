Fuori provincia - I giocatori del Napoli erano già sul bus diretti all'aeroporto per prendere il volo per Torino, ma l'Asl ne ha bloccato al partenza. Vietato per gli azzurri spostarsi fuori regione complice il concreto rischio che si stia sviluppando un focolaio Covid-19 all'interno del gruppo, che ora ha positivi i giocatori Zielinski ed Elmas. Verso il rinvio quindi Juventus-Napoli in programma domani sera. Tra l'altro oggi è emersa altresì la positività di due figure dello staff bianconero.